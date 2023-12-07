Отремонтированный сельский Дом культуры открывается в Калужской области

Работа над проектом велась в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области».

В селе Закрутное Куйбышевского района на 7 декабря запланирован праздник по случаю открытия отремонтированного Дома культуры.

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