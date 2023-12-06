В Калужской области еще один Дом культуры открылся после ремонта

В селе Любунь Спас-Деменского района после ремонта открылся Дом культуры. Работы проведены в рамках национального проекта «Культура».

- Отремонтирован фасад, проведена замена кровли с потолочным перекрытием, а также всех окон, дверей, полов, электрики, отопления, водоснабжения, - рассказали 6 декабря в правительстве Калужской области. - В помещении теперь имеется теплый туалет.

Также ремонт проведен в Любунской библиотеке.