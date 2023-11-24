Юный фотограф из Калуги выиграла Арктические Дельфийские игры

Елизавета Чернявская из Калуги стала победительницей Вторых открытых молодежных Арктических Дельфийских игр. Итоги 23 ноября подвели в Сыктывкаре.

На Дельфийских играх каждый год соревнуются творчески одаренные дети и молодежь России.

Елизавета Чернявская является воспитанницей фотостудии «Улыбка» детской школы искусств №2. Она победила в номинации «Фотография» с сериями работ «Приснись» и «Сдавайся».

Калужскую область на играх также представляла Людмила Листова. Она завоевала звание Дипломанта в номинации «Эстрадное пение.