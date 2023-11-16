В Кондрово открыли второе здание Краеведческого музея

В Кондрово после капремонта открылось второе здание Краеведческого музея. Об этом 16 ноября сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Во втором здании музея в этом году в рамках нацпроекта «Культура» сделали капремонт. Заменили кровлю, окна, двери, - прокомментировал глава региона. - Отремонтировали внутренние помещения. Обновили инженерные системы, фасад. Музей открыт. На этой площадке будут экспозиции по истории района, советского периода и Великой Отечественной войны. На втором этаже – зал для проведения встреч, лекций, конференций, выставок. Важно, что теперь у музея есть оборудованное хранилище.

Шапша рассказал, что по госпрограмме в 2024 году в музее будет обновлено оборудование и экспозиции, а также появится виртуальный концертный зал.