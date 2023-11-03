В Калужской области еще один Дом культуры открылся после капремонта

В пятницу, 3 ноября, в деревне Якимово Кировского района открылся после капремонта Дом культуры.

Там отремонтировали кровлю, помещения и инженерные системы. Появились новые окна и двери.

В Доме культуры будут работать 16 отделений: и для детей, и для старшего поколения.

- Только в рамках нацпроекта «Культура» в регионе в этом году отремонтируем семь ДК, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша. - В четырех капремонт уже завершен, в остальных все будет готово до конца года.

Недавно Дома культуры открылись в селе Бояновичи Хвастовичского района и в деревне Поляна Перемышльского района.