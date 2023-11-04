В Калуге пройдет презентация Международного фестиваля городского искусства

В понедельник, 6 ноября, в Инновационном культурном центре пройдет презентация Международного фестиваля городского искусства, который состоится в 2024 году в Калуге. Вход на мероприятие 6 ноября свободный, начало – в 12:00, сообщил министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

- Организаторы фестиваля расскажут о грандиозном проекте, его целях и ожидаемых достижениях, - пояснил министр, - поделятся своими видениями будущего городского искусства и дадут представление о том, как фестиваль может стать площадкой для проявления креативности и самовыражения художников.

На презентации также запланированы лекции по уличному искусству.