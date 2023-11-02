В Калуге стартует фестиваль любительских театров

В четверг, 2 ноября, в Инновационном культурном центре начнутся «Калужские театральные каникулы» - это XXI Всероссийский фестиваль детских и юношеских любительских театров.

За четыре дня в ИКЦ покажут 13 спектаклей. На сцену выйдут артисты из Калуги, Обнинска, Вологды, Воронежа, Донецка, Заречного, Кемерово, Москвы, Пятигорска, Ростова-на-Дону, Рязани, Самары и Тутаева, сообщил министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов. Вход на все показы свободный.

- Спектакли, созданные по произведениям отечественной литературы и классиков мировой драматургии, познакомят юных зрителей и участников фестиваля с лучшими театральными авторами, а также с произведениями, написанными для детской аудитории, - прокомментировал Суслов.