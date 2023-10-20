В Калуге проводят отделочные работы в новом Театре юного зрителя

В Калуге продолжаются работы по строительству Театра юного зрителя на месте, где раньше располагался рынок. О том, что сейчас там происходит, 19 октября рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Рабочие прокладывают наружные и внутренние инженерные сети. Внутри началась отделка, возводятся стены и перегородки, устанавливаются двери и окна.

Площадь театра составит 11 тысяч квадратных метров. Там появятся два зрительных зала на 377 и 91 посадочное место.