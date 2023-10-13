В Калужской области туристам помогают дорожными знаками

В Калужской области продолжается установка дорожных знаков туристической навигации в исторических городах.

В Малоярославце на улице Московской появился такой знак, указывающий на одни из главных достопримечательностей города. Это военно–исторический музей 1812 года, памятники героям Отечественной войны 1812 года и храм-часовню Спаса Преображения Иисуса Христа.

- Город Малоярославец богат интереснейшими историческими и культурными объектами, которые с удовольствием посещают туристы и экскурсанты, - прокомментировал 13 октября министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.