В Калуге умер актер Евгений Сумин

В Калуге на 82 году жизни скончался заслуженный артист России, актер драматического театра Евгений Сумин. Его не стало 9 октября после продолжительной болезни, сообщили в театре.

Сумин родом из Куйбышевского района, закончил Государственный институт театрального искусства в Москве. В Калужском драмтеатре работал с 1980 года.

- Евгений Николаевич не обладал героической внешностью, но его мужская харизма, яркий артистический талант, его узнаваемый густой баритон были поистине мощными и неизменно покоряли зрительный зал, - говорят в театре. - Образы, созданные на сцене Суминым, были масштабны, притягательны, социально значимы.

В 1997 году Евгений Сумин был удостоен почетного звания «Заслуженный артист России».

Время и место прощания с актером пока уточняются.