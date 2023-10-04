Калужане посоревнуются в сборе макулатуры

В Калужской области стартовала Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл». Они продлится до 15 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Участники смогут обменять собранную макулатуру на билет в учреждения культуры нашей области. Также предусмотрены другие призы.

Кроме того, запланированы экоуроки и лекции по теме раздельного сбора отходов в детских садах, школах и вузах.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте акции, а потом отнести макулатуру в ближайший пункт, отмеченный на сайте проекта.