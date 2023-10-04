В Москве выставили тарусские лодки

Выставка на лодках «Тарусский причал» открылась в Москве. Их можно увидеть во Всероссийском Музее Декоративного искусства, сообщили в среду, 4 октября, в пресс-службе правительства Калужской области.

Москвичам показали девять расписных лодок-плоскодонок.

Таким образом жителей и гостей столицы хотят познакомить со старинным транспортным средством и с историей Тарусы.