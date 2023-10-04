Владислав Шапша открыл в Калужской области новый Дом культуры

Во вторник, 3 октября, в селе Бояновичи Хвастовичского района открыли новый Дом культуры, который местные жители ждали 30 лет. В мероприятии принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Селу с таким музыкальным названием необходим был современный, уютный Дом культуры, - заявил глава региона. - Событие долгожданное, собралось, наверное, все село.

30 лет назад старый Дом культуры в Бояновичах сгорел.

В новом здание зрительный зал рассчитан на 100 гостей. Его построили в рамках нацпроекта «Культура».

В творческих мастерских Дома культуры сейчас занимается около 90 человек.

За последние три года в Калужской области построили и отремонтировали 25 зданий сельских ДК.