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Владислав Шапша открыл в Калужской области новый Дом культуры

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.10.2023 08:12 0 252
Владислав Шапша открыл в Калужской области новый Дом культуры

Во вторник, 3 октября, в селе Бояновичи Хвастовичского района открыли новый Дом культуры, который местные жители ждали 30 лет. В мероприятии принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша.  

- Селу с таким музыкальным названием необходим был современный, уютный Дом культуры, - заявил глава региона. - Событие долгожданное, собралось, наверное, все село. 

30 лет назад старый Дом культуры в Бояновичах сгорел.

В новом здание зрительный зал рассчитан на 100 гостей. Его построили в рамках нацпроекта «Культура».

В творческих мастерских Дома культуры сейчас занимается около 90 человек. 

За последние три года в Калужской области построили и отремонтировали 25 зданий сельских ДК.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.10.2023 08:12 0 252
Тэги: культура калужская область губернатор
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