Дом культуры в Калужской области открылся после капитального ремонта

На днях в селе Совхоз «Чаусово» Жуковского района после капитального ремонта открылся местный Дом культуры. Об этом 2 октября сообщил министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

- Была проделана большая работа: заменены оконные блоки, отремонтированы внутренние помещения, инженерные системы и кровля, проведены электромонтажные работы, - рассказал Суслов.

В этом Доме культуры работает 12 клубных формирований, в которых занимаются 130 человек.