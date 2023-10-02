Жителей Калуги предупредили о военных с украинской символикой на улицах города

Во вторник, 3 октября, в Калуге начнутся съемки сериала «Ополченский романс» по роману Захара Прилепина. Об этом сообщили организаторы.

В деревне Канищево планируется использовать бронетранспортеры и пиротехнику.

Также в фильме будут сниматься актеры в форме Вооруженных сил Украины. Жителей Калуги просят не паниковать.