Два калужских концерта покажут на всю Россию

От нашей области отобраны две заявки Калужской областной филармонии на трансляцию концерта «Ты не становишься воспоминанием» и концертного исполнения оперы С. Рахманинова «Алеко». Записи разместят на портале Культура.РФ. Они будут доступны всем жителям России. Об этом в среду, 27 сентября, сообщил министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

Съемки запланированы на ноябрь.

- В рамках реализации нацпроекта «Культура» Минкультуры России ежегодно обеспечивает проведение не менее 100 онлайн-трансляций самых значимых культурных мероприятий в Российской Федерации, - прокомментировал Суслов. - С 2019 года, начала реализации нацпроекта «Культура», 17 мероприятий Калужских театров и Калужской областной филармонии были отобраны для трансляций на портале Культура.РФ.