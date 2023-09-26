В Калужской области завершились съемки фильма «По зову сердца»

На студии «Военфильм-Медынь» в Калужской области продолжается активная работа. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша по итогам встречи с режиссером Игорем Угольниковым.

- Недавно закончились съемки фильма «По зову сердца» о московском народном ополчении. Сейчас в работе сразу несколько патриотических и исторических кинокартин, - рассказал Шапша. - Кстати, площадка студии использовалась во время съемок проекта, посвященного 80-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. Много теплых отзывов получили. Есть идеи аналогичных проектов к другим памятным датам в истории нашего региона.

Вместе с «Военфильмом» калужские власти готовятся к Международной выставке «Россия», которая откроется на ВДНХ 4 ноября.

- Студия на нашем стенде готовит много интересного для гостей, - заявил губернатор.

Также стало известно, что в следующем году на Международном фестивале «Циолковский» в Калуге найдет отражение знаковая дата – 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина.