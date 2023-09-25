Стали известны итоги литературной премии имени Марины Цветаевой в Калужской области

Литературную премию имени Марины Цветаевой в нынешнем году получила Ольга Шилова за книгу стихов «Тропа», вышедшую в конце 2022 года. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщили в министерстве культуры и туризма Калужской области.

- Премия учреждена в целях выявления, поощрения и пропаганды творчества калужских писателей, стимулирования их на создание высокохудожественных произведений, продолжающих лучшие традиции российской словесности, - напомнили в Минкульте.

Ольге Шиловой 63 года. Она родилась в Мещовске. В 2011 году вышла первая книга стихотворений «Нетерпёж». В 2014-м за эту книгу Шиловой присуждена Всероссийская литературная премия им. Валерия Прокошина в номинации «За творческий поиск в поэзии». В июне 2016 году автор выпустила вторую книга стихотворений «Скит».

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