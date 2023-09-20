К 225-летию Пушкина в Калужской области откроют экспозицию в Доме Щепочкина

В начале 2024 года в поселке Полотняный Завод Дзержинского района откроют экспозицию к 225-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина. Она разместится в Доме Щепочкина, где сейчас завершается реставрация.

- Реставрация дома вошла в программу мероприятий, утвержденных Президентом России, к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина, - рассказал 20 сентября губернатор Калужской области Владислав Шапша, побывавший в Полотняном Заводе. - Сейчас большая кропотливая работа по реставрации объекта культурного наследия на завершающем этапе.

По его словам, нет документальных подтверждений, что Пушкин был в этом доме, но в 1834 году он две недели жил в соседней усадьбе Гончаровых.

Шапша также поручил благоустроить территорию вокруг Дома Щепочкина.

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