В Театральном сквере Калуги поставят скамейку для поцелуев и посадят полсотни туй

К 9 сентября пространство вокруг парковой скульптуры «Поцелуй» кардинально изменится.
О новом городском празднике «День калужского поцелуя» и подготовке к нему, в субботу, 2 сентября, рассказал нашему корреспонденту автор идеи и главный организатор действа, директор калужского театра Александр Кривовичев:
- Я попросил загс пригласить в этот день на площадь молодоженов. Я это придумал и организовываю. Там будет много интересного. Хотим из целующихся пар выстроить слово любовь и снять это сверху с квадрокоптера. Я надеюсь, что как минимум придут триста – четыреста пар.
Десятого июля отмечался всемирный день поцелуев. Мы не успели к этой дате сделать скамейку. На ней написано: «Здесь можно целоваться». Сейчас она уже готова, на днях установим, посадим 50 туй вокруг. Над скамейкой поставим арку в стиле модерн и на ней 13 сердец из металла. Нравится мне это число. Причем все это для городского бюджета не будет стоить ни копейки. Все расходы полностью взял на себя Фора-Банк.
Как пояснил директор драмтеатра, совместно с управлением культуры сейчас полным ходом идет подготовка к «Дню калужского поцелуя». Он пройдет возле драмтеатра. Это будет не банальный флешмоб: поцеловались и разбежались. Готовится целое театральное действо. Начнется праздник калужского поцелуя в 18.00.
Директор театра хочет, чтобы «День калужского поцелуя» стал ежегодным. Сам Александр Анатольевич с удовольствием поцелуется 9 сентября со своей супругой вместе со всеми, пришедшими к театру парами.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.