В Театральном сквере Калуги поставят скамейку для поцелуев и посадят полсотни туй

К 9 сентября пространство вокруг парковой скульптуры «Поцелуй» кардинально изменится.

О новом городском празднике «День калужского поцелуя» и подготовке к нему, в субботу, 2 сентября, рассказал нашему корреспонденту автор идеи и главный организатор действа, директор калужского театра Александр Кривовичев:

- Я попросил загс пригласить в этот день на площадь молодоженов. Я это придумал и организовываю. Там будет много интересного. Хотим из целующихся пар выстроить слово любовь и снять это сверху с квадрокоптера. Я надеюсь, что как минимум придут триста – четыреста пар.

Десятого июля отмечался всемирный день поцелуев. Мы не успели к этой дате сделать скамейку. На ней написано: «Здесь можно целоваться». Сейчас она уже готова, на днях установим, посадим 50 туй вокруг. Над скамейкой поставим арку в стиле модерн и на ней 13 сердец из металла. Нравится мне это число. Причем все это для городского бюджета не будет стоить ни копейки. Все расходы полностью взял на себя Фора-Банк.

Как пояснил директор драмтеатра, совместно с управлением культуры сейчас полным ходом идет подготовка к «Дню калужского поцелуя». Он пройдет возле драмтеатра. Это будет не банальный флешмоб: поцеловались и разбежались. Готовится целое театральное действо. Начнется праздник калужского поцелуя в 18.00.

Директор театра хочет, чтобы «День калужского поцелуя» стал ежегодным. Сам Александр Анатольевич с удовольствием поцелуется 9 сентября со своей супругой вместе со всеми, пришедшими к театру парами.

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