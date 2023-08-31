В Калуге назначен новый директор Театра юного зрителя

В четверг, 31 августа, в Калужском областном театре юного зрителя представили нового директора. Им стал 37-летний Александр Геннадьевич Николаев, сообщил министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

Александр Николаев окончил Краснодарский государственный университет культуры и искусств и Государственный институт театрального искусства в Москве (ГИТИС) по специальности режиссер драматического театра.

Ранее он работал художественным руководителем и директором Туапсинского театра юного зрителя и Театра Защитник отечества в Краснодаре.

Напомним, в начале года ушла с поста директора ТЮЗа Валерия Визгова, возглавлявшая театр более 20 лет.

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