В Калуге за один день снимут ремейки легендарных советских кинофильмов

Перенесенный с 13 на 27 августа семейный праздник «Снимается кино» пройдёт в парке культуры и отдыха Калуги.

Развернуть съемочные площадки 13 августа помешала погода. Сегодня, в воскресенье, 27 августа, небесная канцелярия благоволит киношникам.

С 16:00 городской на несколько часов превратится в огромную киностудию с девятью съемочными площадками.

Одновременно здесь пройдут съёмки ремейков кинокартин «Вечера на хуторе близ Диканьки», «12 стульев», «Бриллиантовая рука», «Свадьба в Малиновке», «Служебный роман», «Женитьба Бальзаминова», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Волшебная лампа Аладдина».

Принять участие в съемочном процессе может любой желающий. Организаторы семейного праздника уверяют, что примерить на себя понравившуюся роль сможет любой калужанин без кастингов возрастных ограничений.

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