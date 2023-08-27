Вечерний концерт на порожках драмтеатра в Калуге прошел под дождём

Финал Дня города в субботу, 26 августа, калужане встретили с зонтами в руках.

Традиционно в последние годы заключительный аккорд именинных торжеств Калуга встречала на площади Старый Торг. В этом году масштабный концерт там отменили.

Вместо него, вспомнили еще более старую традицию проводить вечерние выступления на Театральной площади.

Народу, несмотря на непогоду здесь собралось очень много. Все пространство площади перед театром было заполнено подпевающими и танцующими горожанами.

- Отлично все прошло, - поделилась с нами впечатлением калужанка Алина. – И дождик совсем не испортил настроения. Правда один раз прямо почти ливень начался, но он был минут пять, остудил лишь чуть.

На сцене выступали калужские кавер-группы. Под хиты 70-80-х площадь плясала и веселилась. Причем, собрались здесь не только люди пожилого возраста, было много и молодежи. К удивлению «старичков», они тоже подпевали, казалось, навсегда уже забытые советские песни.

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