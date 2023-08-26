В Калуге в полдень откроется фестиваль «Театральный причал»

На Театральной улице ведутся последние приготовления к кукольному марафону длиною в год.

Фестиваль стартует в субботу, 26 августа. В нем примут участие коллективы кукольных театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Липецка и Калуги.

Спектакли пройдут на трех площадках города: Театральной улице, одноименной площади и непосредственно на сцене Калужского театра кукол.

Завершится этот праздник кукольного искусства в следующий День города Калуги.

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