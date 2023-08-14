Калугу на День города перекроют по минимуму

Праздничные мероприятия, посвященные 652-й годовщине образования Калуги начнутся 18 августа.

Полные афиши представят уже завтра, и мы обязательно их опубликуем. Мероприятий по словам городских чиновников будет очень много, на разные вкусы, возрасты и предпочтения горожан.

Отдельно стоит сказать о том, что в этом году масштабных перекрытий дорог власти Калуги не планируют.

- В этом году мы сознательно отказались от центрального мероприятия на площади Старый Торг, рассказал городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ в понедельник, 14 августа. - Но нет худа без добра – не будет перекрытий дороги. Вообще в эти празднования Дня города в Калуги перекрытия дорог будут минимальны. За исключением мероприятий на дамбе Яченского водохранилища и автомобильной дороги Калуга – Бор, где будут проводиться спортивные мероприятия. Спортсмены очень быстро бегают, так что это ненадолго.

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