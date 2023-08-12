Великое стояние на Угре прошло без реконструкции

В Калужской области провели традиционный праздник в усеченном варианте

В субботу, 12 августа, в село Дворцы Дзержинского района приехало много гостей. На поле близ села раскинулись ярмарки, традиционно народные умельцы проводили мастер-классы.

Выступали и творческие коллективы. Много развлечений было предусмотрено и для детей.

Погода немного изменила ход мероприятия. Однако, реконструкции легендарного Стояния зрители не увидели отнюдь не из-за капризов погоды. Самая зрелищная часть всего праздника не была запланирована заранее.

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