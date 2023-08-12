Погода стала причиной отмены семейного праздника «Снимается кино» в Калуге

«Кина не будет». Управление культуры Калуги отменило мероприятия в городском парке культуры и отдыха.

В Субботу, 12 августа в парке культуры и отдыха Калуги был запланирован семейный праздник «Снимается кино».

- К сожалению, мы вынуждены сообщить об отмене всех мероприятий в парке на сегодняшний день. Погода не позволяет провести мероприятия в запланированном формате и полном объеме, - сообщили в управлении культуры Калуги.

Праздник «Снимается кино» перенесли на 27 августа.

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