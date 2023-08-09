В Калужском драмтеатре появится современное проекционное и световое оборудование
В новом сезоне зрители Калужского областного драматического театра смогут насладиться яркими спецэффектами благодаря новому световому и проекционному оборудованию, сообщили в среду, 9 августа в региональном правительстве.
Большая часть оборудования уже поставлена и смонтирована. Первой постановкой нового 247-го сезона станет историческая драма Александра Пушкина «Борис Годунов» в исполнении режиссера Роберта Манукяна. В главной роли – заслуженный артист России Сергей Лунин. В ноябре зрители увидят премьеру комедии Дениса Фонвизина «Недоросль».
Театр откроет свои двери с 6 октября.
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