Калужанка выиграла три приза на «Славянском Базаре» в Витебске

В понедельник, 17 июля, в белорусском Витебске завершится традиционный фестиваль «Славянский Базар». В нынешнем году участницей от России в конкурсной программе была Елизавета Слышкина (на фото в центре) из Калуги.

Наша землячка добилась успеха.

Она завоевала спецприз президента Беларуси «Славянская Надежда», приз Союзного Государства и стала лауреатом II степени самого международного конкурса.

- Благодарю за оказание доверие, поддержку и любовь, - прокомментировала Елизавета 17 июля. - Дружба народов существует, любовь к музыке тоже. И это прекрасно! Да здравствует искусство и до скорых встреч!

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