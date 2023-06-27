Космонавтик в Калуге прошел примерку у драмтеатра

В понедельник, 26 июня, на порожках драмтеатра устанавливали маленькую фигурку космонавта с театральной маской на лице.

Идея директора калужского драматического театра «забросать» город такими маленькими скульптурам воплощается в жизнь.

Космонавтик у драмтеатра – это первая ласточка.

Правда простоял он на порожках театра совсем недолго. После примерки его убрали.

- Вчера мы попробовали установить первую фигурку космонавтика на порожках драмтеатра, - рассказал директор театра Александр КРИВОВИЧЕВ. - Если хотите, это была первая примерка. Мне нравится, не знаю, как вам. Вообще, я привык, что меня всячески начинают костерить в интернете «доброжелатели» за мои фантазии. Что поделать, у меня есть желание реализовывать фантазии и идеи. Всегда хочется что-нибудь придумывать и воплощать.

Официальное открытие пройдет в среду, 28 июня в 16.00. Установить собственного космонавтика может любой. Цена вопроса колеблется около 60 тысяч рублей. Кстати, первую фигурку оплатил из своего кармана директор театра.

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