На набережной Яченского водохранилища в Калуге проходит фестиваль «Лимонад»

День молодежи городские власти предложили провести на свежем воздухе.

К началу объявленного летнего молодежного фестиваля количество желающих отдохнуть и повеселиться было не много.

На празднике взрослым предлагали самим приготовить этот прохладительный напиток.

Для детей были организованы различные игры и конкурсы, связанные с названием фестиваля: «Кто быстрее наливает лимонад», «Кто больше всех съест лимонадных конфет», «Кто красивее нарисует лимонадный стаканчик».

Со сцен гуляющих развлекали творческие коллективы областного центра.

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