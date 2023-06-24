На набережной Яченского водохранилища в Калуге проходит фестиваль «Лимонад»
День молодежи городские власти предложили провести на свежем воздухе.
К началу объявленного летнего молодежного фестиваля количество желающих отдохнуть и повеселиться было не много.
На празднике взрослым предлагали самим приготовить этот прохладительный напиток.
Для детей были организованы различные игры и конкурсы, связанные с названием фестиваля: «Кто быстрее наливает лимонад», «Кто больше всех съест лимонадных конфет», «Кто красивее нарисует лимонадный стаканчик».
Со сцен гуляющих развлекали творческие коллективы областного центра.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!