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ИИ «Шедеврум» со ссылкой на РИА «Новости» записал в участники «Дикой мяты» группы «Руки вверх!», «На-на», «Би-2», «Мумий Тролль», «Ногу свело!»

Опубликовано: 16.06.2023 08:16 1 390
ИИ «Шедеврум» со ссылкой на РИА «Новости» записал в участники «Дикой мяты» группы «Руки вверх!», «На-на», «Би-2», «Мумий Тролль», «Ногу свело!»

В пятницу, 16 июня, в соседней Тульской области стартует фестиваль «Дикая мята», который в этом году отмечает свое 15-летие. Впервые он состоялся в 2008 году, в 2011-2012 годах прошел в Калужской области, а ныне прочно прописался в соседнем регионе.

«Дикая мята» так полюбился калужанам, что многие наши земляки после ковидного перерыва отправятся на него в этом году.

А на этой неделе Яндекс объявил об апгрейде своего искусственного интеллекта «Шедеврум», Если до этого момента он умел только составлять картинки по текстовому запросу, то теперь, благодаря внедренной в него технологии YandexGPT, он может составлять тексты. И мы решили попросить искусственный интеллект написать новость по запросу: «Напиши новость о фестивале Дикая мята 2023». И вот что у него получилось.

Дикая мята: 5 лет на сцене!

Фестиваль «Дикая Мята» в 2023 году пройдет с 11 по 13 июня в Подмосковье, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на организаторов. В этом году фестиваль будет посвящен 5-летию проекта.

В 2018 году в фестивале приняли участие более 100 тысяч человек, в том числе 60 тысяч зрителей, которые посетили концерты. В 2019 году на фестивале выступили 140 артистов, а в 2020 году — 120.

На фестивале выступят российские и зарубежные исполнители, среди которых: «Мумий Тролль», «Би-2», «Ленинград», «Ария», «КняZz», «Ногу Свело!», «Сплин», «Мельница», «Танцы Минус», «Кукрыниксы», «Louna», «25/17», «Anacondaz», «План Ломоносова», «F.P.G.», «Йорш», «Северный Флот», «Пошлая Молли», «Дайте танк (!)», «кис-кис», «Кис-кис», а также «The Hatters», «Cream Soda», «Miyagi & Andy Panda», «Звери».

Также на фестивале состоятся выступления музыкантов из Белоруссии, США, Франции, Германии, Дании, Израиля, Мексики, Аргентины, Чили, Перу, Эквадора, Колумбии, Кубы, Индии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и других стран.

Кроме того, на «Дикой Мяте» состоится концерт группы «Руки Вверх!», на котором в 1990-х годах выступали Сергей Жуков и Алексей Потехин. Также в рамках фестиваля пройдет концерт группы «На-На», который состоится в 25-й юбилейный раз.»

Полет фантазии искусственного интеллекта впечатляет. К глубокому разочарованию чувства юмора и к радости здравого смысла, «Шедевруму» запрещено писать новости с упоминанием конкретных личностей. Так что его фантазии на тему как лидеры ряда упомянутых групп, уехавшие из России после начала СВО, приедут на фестиваль, останутся тайной.

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Опубликовано: 16.06.2023 08:16 1 390
Тэги: культура дикая мята
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