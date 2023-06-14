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На поле «Дикой мяты» возвели фестивальные сцены

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.06.2023 15:30 0 211
На поле «Дикой мяты» возвели фестивальные сцены

В пятницу, 16 июня, в тульском поселке Бунырево недалеко от Калужской области стартует музыкальный фестиваль «Дикая мята». Как сообщили нам в среду организаторы, на поле уже появились сцены. Вовсю идут другие монтажные работы.

Ворота для посетителей откроются 16 июня в 12:00. 

- Поле покошено и обработано от клещей, питьевые фонтанчики установлены, палаточные лагеря размечены, а фестивальная команда уже на поле, – рассказал продюсер фестиваля Андрей Клюкин. - Как и обещали - парковка расширена и готова встречать гостей. С силовиками Тульской области проработаны схемы работы службы безопасности, и мы благодарим Правительство Тульской области за всестороннюю помощь и конструктивную работу над подготовкой фестиваля. Увидимся совсем скоро!

За три дня ожидается более 100 выступлений различных групп на шести сценах.

Главными звездами станут Леонид Агутин, The Hatters, Lumen, polnalyubvi, «Нейромонах Феофан», «Заточка», Найк Борзов, «Аффинаж», Wildways и другие.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.06.2023 15:30 0 211
Тэги: культура
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