Калуга Обнинск
Главная Новости Культура
Губернаторский дневник История Калуги Падения дронов Статьи

В Калужской области прошёл второй семейный фестиваль «Жив! Здрав!»

Ирина Будникова , Фото Елены Слабовой
Опубликовано: 11.06.2023 10:00 0 887
В Калужской области прошёл второй семейный фестиваль «Жив! Здрав!»

В Козельске прошел семейный фестиваль «Жив! Здрав!». Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщила глава администрации района Елена Слабова.

Мероприятие второй раз проходило на калужской земле.

Гости увидели выступления творческих коллективов, приняли участие в мастер-классах, играх и забавах на свежем воздухе. Для детей и взрослых организовали ярмарку и фотозону.

Отдыхать можно и нужно всей семьёй, - считает Елена Слабова. - И не обязательно уезжать далеко от дома. Козельский район богат талантами как творческими, так и предпринимательскими. Наш край может быть интересен путешественникам как место для событийного туризма. И всё это доказал фестиваль «Жив! Здрав!». И, думаю, докажет ещё не раз, став изюминкой Козельского района.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Ирина Будникова , Фото Елены Слабовой
Опубликовано: 11.06.2023 10:00 0 887
Тэги: фестиваль жив здрав козельск
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Все опросы
Новости партнеров
Преимущества УЗИ на дому
Избегайте штрафов и неприятностей: важность замены блока СКЗИ тахографа в вашем автомобиле
Выбор радиатора отопления для квартиры

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru