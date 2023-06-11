В Калужской области прошёл второй семейный фестиваль «Жив! Здрав!»

В Козельске прошел семейный фестиваль «Жив! Здрав!». Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщила глава администрации района Елена Слабова.

Мероприятие второй раз проходило на калужской земле.

Гости увидели выступления творческих коллективов, приняли участие в мастер-классах, играх и забавах на свежем воздухе. Для детей и взрослых организовали ярмарку и фотозону.

Отдыхать можно и нужно всей семьёй, - считает Елена Слабова. - И не обязательно уезжать далеко от дома. Козельский район богат талантами как творческими, так и предпринимательскими. Наш край может быть интересен путешественникам как место для событийного туризма. И всё это доказал фестиваль «Жив! Здрав!». И, думаю, докажет ещё не раз, став изюминкой Козельского района.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.