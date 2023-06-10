Калужский министр объяснил провал конкурса по выбору нового директора ТЮЗа

Как мы уже рассказывали, в мае в Калуге не смогли выбрать нового директора Театра юного зрителя. Министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов комментарии телеграм-каналу «Птица Говорун» прокомментировал ситуацию.

- Конкурсная комиссия отсмотрела все кандидатуры и не признала ни одного из кандидатов победителем. Сейчас будем принимать решение о дальнейших действиях, - заявил министр. - Сегодня исполняет обязанности директора заместитель руководителя этого учреждения культуры. Театр продолжает работать, каких-либо сложностей в связи с решением конкурсной комиссии нет.

Суслов не исключил, что будет объявлен повторный конкурс.

- Когда он будет объявлен, не могу пока сказать, - прокомментировал министр.

Напомним, сейчас на месте бывшего рынка в Калуге строится новое здание ТЮЗа. Сейчас там заканчивается возведение монолитных конструкций. Подрядчик начал монтировать фасад и кровлю. Открыть театр должны в следующем году.

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