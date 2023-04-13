10 жителей Калуги перевели мошенникам пять миллионов рублей

В Калуге еще 10 человек стали жертвами телефонных мошенников. В четверг, 13 апреля, управление МВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовных дел.

Во всех случаях преступники представлялись сотрудниками банков и под различными предлогами убеждали калужан сделать денежные переводы. Некоторые из жертв даже оформляли для этого кредиты.

Ведется расследование, виновником ищут.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.