Пассажира вытолкнули из поезда «Москва - Калуга»

В Калужской области ограбили пассажира поезда «Москва - Калуга». Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в линейном отделе МВД на транспорте.

В тамбуре 43-летний подозреваемый попросил у попутчика телефон позвонить. Когда поезд остановился, он вытолкнул владельца гаджета на улицу и поехал дальше.

Нашли грабителя благодаря записям с камер наблюдения. Ведется расследование уголовного дела.

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