В Калужской области пару судят за изготовление 194 килограммов наркотиков

В Калужской области полиция завершила расследование уголовного дела об организации нарколаборатории в деревенском доме. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в федеральном МВД.

Мужчина и женщина из Иркутской области действовали по указанию анонимного куратора, который переслал им два миллиона рублей. Они купили дом в глухой калужской деревне, обустроили там лабораторию и изготовили 194 килограмма синтетического наркотика.

Обвиняемым грозит по 20 лет лишения свободы.

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