Жителю Калужской области вынесли приговор за избиение знакомого на Новый год

В Дзержинском районе 27-летнего мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за драку на Новый год. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Виновник встречал 2023-й год в компании знакомого, поссорился с ним и несколько раз ударил кулаком.

Травмы у пострадавшего оказались тяжелыми.

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