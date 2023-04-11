Жителю Калуги выдвинули обвинения за убийство на улице 65 лет Победы

В Калуге 28-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, в январе нынешнего года он ножом ударил знакомого во дворе одного из домов на улице 65 лет Победы, сообщили во вторник, 11 апреля, в прокуратуре Калужской области.

Мужчины вместе выпивали, а потом поссорились.

Причины конфликта пока не называются.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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