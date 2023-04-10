В Калуге двое мужчин вынесли 6 миллионов рублей из квартиры, которую ремонтировали

В Калуге суд вынес приговор 32-летнему и 44-летнему мужчинам, которых признали виновными в разбойном нападении. Они проведут в заключении восемь с половиной и девять лет соответственно, сообщили в понедельник, 10 апреля, в прокуратуре Калужской области.

Год назад виновники занимались ремонтом одной из квартир и узнали, что там хранится крупная сумма наличными.

Они переоделись курьерами и пришли в квартиру, когда там находились дочь хозяйки и ее пожилая мать. Грабители угрожали девушке ножом и требовали выдать деньги. Потом с шестью миллионами они убежали.

Отбывать наказание калужане будут в колонии строгого режима.

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