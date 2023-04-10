57 килограммов наркотиков нашли у жителя Калужской области

В Мещовском районе 25-летнему мужчине грозит до 15 лет колонии за торговлю наркотиками. В понедельник, 10 апреля, прокуратура Калужской области сообщила о завершении расследования.

Подозреваемого задержали с 40 килограммами наркотиков, когда он делал закладки в Мещовском и Сухиничском районах. При обыске у него нашли еще 17 кило запрещенного вещества.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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