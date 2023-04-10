Два жителя Калуги задержаны за угон почтовой «буханки» с 2 миллионами рублей

В понедельник, 10 апреля, федеральное МВД сообщило о задержании жителей Калуги 36 и 39 лет, которых подозревают в угоне почтового автомобиля УАЗ.

Преступление произошло зимой в Малоярославецком районе.

По версии следствия, калужане напали на водителя «буханки», когда тот выгружал посылки возле отделения. Мужчины уехали на машине в лес, где достали пакеты с деньгами и пересели в заранее подготовленный автомобиль.

Подозреваемых задержали в Калуге. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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