В Калуге задержали насильника-извращенца из другого региона

На одной из улиц Калуги задержали находящегося в федеральном розыске 36-летнего мужчину. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

- Гражданин был объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 УК РФ, совершенного на территории другого региона, - рассказали в ведомстве.

Сама статья называется «Насильственные действия сексуального характера». Часть же четвертая применяется в случае наступления смерти потерпевшего или при изнасиловании ребенка. Возможно, преступление было совершено группой лиц. Но полиция пока не раскрывает точный характер злодеяния.

Подозреваемого передали инициаторам розыска.

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