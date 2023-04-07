В Калуге задержан мужчина, который обокрал пять загородных домов

В Калуге 26-летнему мужчине грозит до шести лет колонии за кражи из загородных домов. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, он разбивал окна, забирался внутрь и забирал ценные вещи, которые потом сдавал в ломбард.

На данный момент известно о пяти кражах. Ведется расследование.

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