Житель Калужской области угрожал разрезать соседа бензопилой

В Мосальском районе местного жителя подозревают в угрозах убийством. В пятницу, 7 апреля, управление МВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, мужчина оставил у соседа спиртное, а когда пришел забирать, тот не открывал дверь.

Тогда визитер завел бензопилу и угрожал разрезать и дверь, и соседа.

Успокоился мужчина только после приезда полиции.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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