Калужанину грозит пять лет колонии за хранение патронов

В Кировском районе Калужской области 59-летнему мужчине грозит до пяти лет колонии за хранение патронов для стрельбы из автомата и пулемета. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в региональной прокуратуре.

Обвиняемый незаконно купил и хранил 17 патронов. В прокуратуре подчеркивают, что эти боеприпасы не используются для стрельбы из охотничьего оружия.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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