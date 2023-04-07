У жителя Калужской области конфисковали автомобиль за пьяную езду

В Дзержинском районе вынесен приговор 53-летнему жителю поселка Товарково. Его признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения, сообщили 7 апреля в прокуратуре Калужской области

Первый раз автомобилист получил административный штраф.

За второй случай предусмотрена уголовная ответственность. Мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ. Кроме того, ему нельзя садиться за руль в течение двух лет. А автомобиль «Рено Логан» конфискован в доход государства.

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