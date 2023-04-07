В Калуге продавец устроила погоню за грабителем

В Калуге 29-летнего мужчину подозревают в грабеже. В пятницу, 7 апреля, полиция Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела.

Опубликована запись с камеры наблюдения.

По предварительным данным, в торговом центре продавец ненадолго отлучилась из помещения. В этот момент грабитель схватил женский костюм за 13 000 рублей и убежал.

Женщина попыталась устроить погоню, но не смогла догнать преступника.

Одежду калужанин успел продать, а деньги потратил.

За грабеж ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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