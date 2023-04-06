Жителям Калужской области продавали фальшивые полисы ОСАГО

Страхового агента из Сухиничского района подозревают в 17 случаях мошенничества. О завершении расследования уголовного дела 6 апреля сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, женщина брала деньги с автомобилистов и выдавал им фальшивые полисы ОСАГО. В базы данные не вносились.

17 человек отдали агенту 106 тысяч рублей.

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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